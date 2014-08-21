В Москве покрасили в сине-желтые цвета вышку ЛЭП (фото)
16:21, 21 августа 2014Мир
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На юго-западе Москвы в районе улицы Ремизова, возле метро «Нагорная», вышку линии электропередачи перекрасили в цвета флага Украины.
Москву продолжают раскрашивать в сине-желтые цвета / alekseyprokopov/instagram.com
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на очевидца.
Данный случай не является единичным на территории Москвы.
Читайте такжеПорошенко призвал украинцев во всем мире украсить свои дома в национальные цветаВ ночь на 20 августа золотая звезда на шпиле высотного здания на Котельнической набережной была частично выкрашена в синий цвет, а сверху был водружен украинский флаг. Полиция задержала по делу двух молодых людей и двух девушек, которые спустились с верхушки здания на парашютах.
Авторам акции на высотке грозит до семи лет заключения.
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