В Москве покрасили в сине-желтые цвета вышку ЛЭП (фото)

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на очевидца.

Данный случай не является единичным на территории Москвы.

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Авторам акции на высотке грозит до семи лет заключения.