В Гватемале в авиакатастрофе погиб начальник штаба Вооруженных сил
03:11, 21 августа 2014Мир
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Как минимум пять гватемальских военных стали жертвами крушения вертолета в департаменте Уэуэтенанго рядом с мексиканской границей.
В Гватемале в авиакатастрофе погиб начальник штаба Вооруженных сил
Как сообщили в среду в министерстве обороны страны, в результате инцидента, в частности, погиб находившийся на борту начальник штаба вооруженных сил Гватемалы Руди Ортис, пишет ИТАР-ТАСС.
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По данным спасателей, всего в вертолете было восемь человек.
Причины происшедшего выясняются.
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