В Гватемале в авиакатастрофе погиб начальник штаба Вооруженных сил

Как сообщили в среду в министерстве обороны страны, в результате инцидента, в частности, погиб находившийся на борту начальник штаба вооруженных сил Гватемалы Руди Ортис, пишет ИТАР-ТАСС.

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По данным спасателей, всего в вертолете было восемь человек.

Причины происшедшего выясняются.