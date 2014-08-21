В Гватемале в авиакатастрофе погиб начальник штаба Вооруженных сил

03:11, 21 августа 2014
Мир
2 0

Как минимум пять гватемальских военных стали жертвами крушения вертолета в департаменте Уэуэтенанго рядом с мексиканской границей.

УНИАН

Как сообщили в среду в министерстве обороны страны, в результате инцидента, в частности, погиб находившийся на борту начальник штаба вооруженных сил Гватемалы Руди Ортис, пишет ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеКандидат в президенты Бразилии погиб в авиакатастрофе

По данным спасателей, всего в вертолете было восемь человек.

Причины происшедшего выясняются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter