Пьеру Ришару сегодня исполняется 80 лет
08:19, 16 августа 2014Мир
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Знаменитому французскому актеру Пьеру Ришару сегодня исполняется 80 лет.
Пьеру Ришару - 80
За более чем полувековую карьеру Пьер Ришар снялся в десятках фильмов, преимущественно комедийного жанра.
Юбилей актер отпразднует в кругу семьи в своем винном хозяйстве.
"Грандиозных торжеств я не планирую, - отметил он. - Будут только члены семьи и самые близкие друзья - всего человек двадцать".
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