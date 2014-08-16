Пьеру Ришару сегодня исполняется 80 лет

За более чем полувековую карьеру Пьер Ришар снялся в десятках фильмов, преимущественно комедийного жанра.

Юбилей актер отпразднует в кругу семьи в своем винном хозяйстве.

"Грандиозных торжеств я не планирую, - отметил он. - Будут только члены семьи и самые близкие друзья - всего человек двадцать".