Пьеру Ришару сегодня исполняется 80 лет

08:19, 16 августа 2014
Мир
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Знаменитому французскому актеру Пьеру Ришару сегодня исполняется 80 лет.

Пьеру Ришару - 80

За более чем полувековую карьеру Пьер Ришар снялся в десятках фильмов, преимущественно комедийного жанра.

Юбилей актер отпразднует в кругу семьи в своем винном хозяйстве.

"Грандиозных торжеств я не планирую, - отметил он. - Будут только члены семьи и самые близкие друзья - всего человек двадцать".

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