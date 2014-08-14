В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск

Саакашвили объявлен обвинения по трем уголовным делам, сообщают "Новости Грузия".

Ранее Тбилисский горсуд заочно избрал в отношении Саакашвили мерой пресечения предварительное задержание на период следствия.

Как заявляют в прокуратуре, постановление об объявлении Саакашвили в розыск уже передано в МВД.

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Объявление во внутригосударственный розыск означает, что экс-президент будет задержан сразу же после пересечения границы Грузии.

Саакашвили обвиняют в растрате около 5 миллионов долларов, разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и по делу об избиении бывшего депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.

Сам Саакашвили считает все обвинения циничными и безосновательными.