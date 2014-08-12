Скончался американский комедийный актер Робин Уильямс

Согласно сообщению полиции Уильямс был найден в своем доме в калифорнийском городе Тибурон, округ Марин, пишет РИА Новости

Актер скончался на 64-м году жизни. Предположительная причина смерти — асфиксия (удушье). Полиция начала расследование.

Представитель Уильямса Мара Баксбаум подтвердила CNN, что актер умер. По ее словам, в последнее время Уильямс страдал от тяжелой депрессии. Чем она была вызвана - не уточняется.

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Уильямс — обладатель премии "Оскар" (1998 год) и пятикратный лауреат премии "Золотой глобус".

Актер получил известность благодаря ролям в фильмах "Август Раш", "Двухсотлетний человек", "Куда приводят мечты", "Целитель Адамс", "Джуманджи", "Умница Уилл Хантинг" и других.

Всего Уильямс сыграл в почти 300 кинокартинах.