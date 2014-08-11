Штаб-квартира НАТО ограничила допуск дипломатов из РФ - посол Украины

Эти меры стали частью политики НАТО приостановления контактов с агрессором, заявил посол в интервью Радио "Свобода", опубликованном в воскресенье вечером.

"Это не всем известно, но в штаб-квартиру НАТО сегодня пускают только посла России и его заместителя," - сказал Долгов.

Таким образом, без допуска в расположение альянса остался также главный военный представитель России при НАТО - "второй человек" в российской дипмиссии.

"Альянс приостановил все каналы сотрудничества с РФ. С агрессорами не бывает сотрудничества. В НАТО оставили только дипломатический канал общения", - пояснил Долгов.

Читайте такжеНАТО планирует увеличить количество совместных учений с Украиной - Расмуссен

Первые ограничения относительно присутствия российских дипломатов в штаб-квартире альянса были введены еще в апреле, в ответ на аннексию Крыма Россией. Тогда список дипломатов с допуском в расположение НАТО был вдвое больше.