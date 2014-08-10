Стала известна предварительная причина крушения самолета в Иране

Турбовинтовой самолет Ан-140, принадлежавший одной из местных авиакомпаний, выполнял внутренний рейс между Тегераном и городом Табес на востоке Ирана.

По другой информации, речь идет о маломестном пассажирском самолете Iran-141 авиакомпании Taban Airlines. Первый иранский пассажирский самолет Iran-140, вмещающий до 52 пассажиров, был создан на базе Ан-140, сообщает РИА Новости.

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Самолет потерпел крушение практически сразу после взлета в воскресенье утром в районе международного аэропорта в западной части иранской столицы. Самолет упал на густонаселенный жилой район. Пока о жертвах и разрушениях на земле не сообщается.

В то же время, по словам официального представителя иранской спасательной организации, все находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа - предварительно 40 человек - погибли.