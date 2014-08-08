Более 70% россиян поддерживают запрет ввоза продуктов из Европы

Об этом свидетельствует социологический опрос «Левада-центра», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, как вы считаете, по кому больнее всего ударят нынешние санкции США и Западной Европы в отношении России, 23% указали – «по рядовым жителям России», 38% - «по российским экономическим, политическим, культурным, научным элитам», 13% - «по Путину и его окружению», 12% - «по либеральной оппозиции, связанной с Западом», 13% затруднились с ответом.

При этом 25% респондентов считают, что санкции Запада могут создать проблемы для них и их семей, 64% - придерживаются противоположного мнения, 11% - затруднились с ответом.

Читайте такжеБолее половины россиян доверяют отечественным СМИ – опросПри этом большинство опрошенных (72%) поддерживают решении властей РФ ввести ответные санкции против зарубежных компаний, не поддерживают – 18%. Затруднились с ответом – 10%.

Кроме этого, 61% опрошенных считают, что России сейчас действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние враги. 27% - указали «разговоры о врагах ведутся для того, чтобы запугать население и сделать его послушной марионеткой в руках у власти». 12% - затруднились с ответом.

Читайте такжеВ России антизападные настроения достигли нового пика - опросОпрос проведен 1-4 августа 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.