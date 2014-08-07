В пресс-службе Путина не подтвердили информацию о его экстренном обращении - СМИ
16:43, 07 августа 2014Мир
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В комментарии российским СМИ не подтвердили информацию о якобы экстренном обращении Путина сегодня вечером.
REUTERS
Пресс-служба Владимира Путина и пресс-служба Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) не подтверждают информацию об экстренном эфире президента России.
«У нас нет такой информации», – сообщили «Русской службе новостей» в управлении пресс-службы и информации президента РФ.
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«Мне ничего об этом не известно, обращайтесь в администрацию президента», – сообщила сотрудник пресс-службы ВГТРК.
Напомним, в сети Интернет появилась информация, что сегодня, 7 августа, в 18:30 (мск) состоится экстренное включение Владимира Путина на телеканале «Россия».
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