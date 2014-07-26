Белый дом назвал Владимира Путина виновным в крушении Boeing-777
15:57, 26 июля 2014Политика
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Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что в катастрофе малазийского самолета и гибели 298 человек виноват президент России Владимир Путин.
REUTERS
Джош Эрнест пояснил, что поскольку авиалайнер был сбит ракетой, запущенной с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, поэтому российский президент виноват в этой трагедии, передает радио "Свобода" со ссылкой на Reuters, который подчеркивает, что за период нынешнего кризиса Белый дом еще не выступал со столь жесткими оценками в адрес Кремля.
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