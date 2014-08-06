ВОЗ на чрезвычайном заседании обсудит ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола
Ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола сегодня обсудит Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», члены ВОЗ, обсудят, насколько велика угроза распространения лихорадки по миру и что нужно сделать для предотвращения вспышки смертельно опасного вируса.Читайте такжеВакцина от лихорадки Эбола может быть готова в 2015 году
Число жертв вспышки лихорадки Эбола приближается к тысяче, более полутора тысяч человек заразились опасным заболеванием. По данным ВОЗ, это самая смертоносная вспышка лихорадки Эбола в истории. Вирус сначала появился в Гвинее, затем распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Смертельный случай произошел в Нигерии. Болезнь вышла за пределы Западной Африки. Лихорадка добралась даже до США. Двое американцев подхватили вирус. Они заразились лихорадкой в Западной Африке.Читайте такжеВОЗ запускает масштабную программу по борьбе с лихорадкой Эбола
На борьбу с распространением опасного вируса планируется выделить крупные суммы. Так Всемирный банк готов предоставить 200 млн долларов. На те же цели Африканский банк развития намерен выделить дополнительно 60 млн евро.