ВОЗ на чрезвычайном заседании обсудит ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», члены ВОЗ, обсудят, насколько велика угроза распространения лихорадки по миру и что нужно сделать для предотвращения вспышки смертельно опасного вируса.Читайте такжеВакцина от лихорадки Эбола может быть готова в 2015 году

Число жертв вспышки лихорадки Эбола приближается к тысяче, более полутора тысяч человек заразились опасным заболеванием. По данным ВОЗ, это самая смертоносная вспышка лихорадки Эбола в истории. Вирус сначала появился в Гвинее, затем распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Смертельный случай произошел в Нигерии. Болезнь вышла за пределы Западной Африки. Лихорадка добралась даже до США. Двое американцев подхватили вирус. Они заразились лихорадкой в Западной Африке.Читайте такжеВОЗ запускает масштабную программу по борьбе с лихорадкой Эбола

На борьбу с распространением опасного вируса планируется выделить крупные суммы. Так Всемирный банк готов предоставить 200 млн долларов. На те же цели Африканский банк развития намерен выделить дополнительно 60 млн евро.