В тайниках ХАМАСа найдены российские ракеты ”Корнет”

Израильская армия нашла противотанковые ракеты российского производства во время АТО в Секторе Газа, сообщает сайт ТСН.

Боеприпасы лежали в тайнике в одной из мечетей. Как выяснилось, у палестинцев были российские ракеты ”Корнет”.

Их производит военный завод в Туле. Такие ракеты могут поражать танки и другие бронированные цели.

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Как оружие попало к ХАМАСу, пока не известно. Официальная Москва о поставках вооружения ”движению” никогда не заявляла, хотя и неоднократно выступала против израильской антитеррористической операции в Секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль приостановил обстрел сектора Газа, из которого до сих пор летят ракеты боевиков.