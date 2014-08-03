Израиль будет продолжать военную операцию в секторе Газа – Нетаньяху

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«С самого начала мы обещали вернуть покой гражданам Израиля, и мы будем действовать до тех пор, пока эта цель не будет достигнута», – заявил Нетаньяху.

Он пообещал, что «ХАМАС» будет платить и дальше самую высокую цену за дальнейшие нападения на территорию Израиля.Читайте такжеИзраиль и "Хамас" договорились о трехдневном перемирии

СМИ Израиля сообщают, что 31 тоннель под границей между Израилем и сектором Газа уже разрушен, и военная операция подходит к своему завершению. Так, израильская армия сообщила, что жители севера сектора Газа могут возвращаться в свои жилища, им больше ничего не угрожает.

В то же время 2 августа израильские войска нанесли авиаудары по городу Рафах на юге сектора Газа в рамках операции по поиску своего солдата, которого, как они допускают, захватили в плен после того, как израильские военные попали в засаду. Это столкновение спровоцировало приостановку 72-часового прекращения огня.

«ХАМАС» отрицает, что он имеет отношение к исчезновению лейтенанта Гадара Голдина.

В субботу, 2 августа, израильские самолеты атаковали Исламский университет в секторе Газа, серьезно повредив его здания. По словам израильских военных, там находился «центр по разработке оружия».

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что предложенный его страной план перемирия дает шанс остановить кровопролитие в секторе Газа.Читайте такжеГлава МИД Израиля подтвердил, что кабмин выступил против расширения операции в Газе - СМИ

Палестинская делегация была готова прибыть в Каир для новых переговоров 2 августа. Однако израильские должностные лица заявили, что не будут направлять своего представителя, поскольку, по их мнению, исламисты «ХАМАСА» вводят в заблуждение международных переговорщиков.

Более 1500 палестинцев, преимущественно мирных граждан, погибли с тех пор, как Израиль начал свою военную операцию в секторе Газа три недели тому назад. С израильской стороны с начала эскалации конфликта погиб 61 военнослужащий и трое мирных граждан.