Вступление Украины в ВТО на руку Беларуси

Республика Беларусь приветствует присоединение Украины к Всемирной торговой организации и отмечает значительную работу, проделанную Украиной в ходе сложных и длительных переговоров со странами-членами торговой организации.

Такой комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси Андрея ПОПОВА сегодня распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства Беларуси.

По мнению белорусской стороны, с приемом Украины в свои ряды, ВТО «сделала еще один шаг к тому, чтобы стать действительно универсальной международной организацией».

«Мы убеждены, что вступление одного из важнейших торговых партнеров Республики Беларусь в ВТО создает условия для еще более динамичного развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами, основанного на принципах и нормах международного права и действующих международных договоров, сторонами которых являются Беларусь и Украина», - сказал А.ПОПОВ.