В Израиле объявили о дополнительной мобилизации 16 тысяч резервистов

Министерство обороны Израиля объявило о дополнительной мобилизации 16 тысяч резервистов для продолжения военной операции против боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Таким образом общее число резервистов выросло примерно до 86 тысяч, сообщает Радио Свобода.

За время операции погибли более 1,3 тысячи палестинцев. С израильской стороны погибли 56 солдат и трое гражданских жителей.

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В частности, по меньшей мере 100 палестинцев погибли 30 июля, 16 из них - в результате обстрела школы ООН в Газе. Генсекретарь ООН Пан Ги Мун осудил нанесение удара по школе, назвав его «возмутительным и таким, что не заслуживает оправдания».

Представитель израильского правительства сообщил, что из окрестностей школы палестинские боевики вели обстрел, и израильские военные открыли огонь в ответ.