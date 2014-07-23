Количество погибших в результате аварии в московском метро выросло до 23 человек

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

«Сегодня утром в результате полученных тяжелых травм скончалась 24-летняя девушка», - сообщили в департаменте.

Кроме этого отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро в стационарах Москвы находятся 98 пострадавших, из ранее госпитализированных выписано 39 пострадавших.

Состояние 3-х пострадавших оценивается как крайне тяжелое, они находятся на искусственной вентиляции легких. В тяжелом состоянии находятся 5 пострадавших, один из них - на искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести находится 31 человек и в удовлетворительном состоянии - 59.

Читайте такжеНазвана предварительная причина аварии в московском метро Как сообщал УНИАН, крупнейшая авария в истории московского метро произошла 15 июля 2014 года утром, в час пик. На перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» сошли с рельсов три вагона поезда.