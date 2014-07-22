Всемирные эпидемии ВИЧ и туберкулеза пошли на спад

Новых случаев заражения ВИЧ стало на треть меньше по сравнению с пиковыми годами эпидемии, смертность от туберкулеза за 2000-2013 годы сократилась на 3,7 процента, а от малярии детей в Африке стало умирать на 31,5 процента меньше (за тот же период).

Международный коллектив исследователей обобщил данные по 188 странам с 1990 года. Что касается ВИЧ, то главными причинами замедления эпидемии стала профилактика передачи инфекции от матери к ребенку и антиретровирусная терапия. По подсчетам ученых, эти программы прибавили человечеству почти 20 миллионов лет жизни. С каждым годом всё больше людей живут с ВИЧ, а не умирают от него.

Как пишет Лента.ру, пик глобальной эпидемии пришелся на 1997 год (2,8 миллиона новых ВИЧ-инфицированных). К 2013 году это число сократилось до 1,8 миллиона. Быстрее всего эпидемия ВИЧ пошла на убыль в Латинской Америке и Восточной Европе. В России количество больных ВИЧ оказалось на 69% меньше, чем предполагали ученые.

Читайте такжеЧеловечеству угрожают четыре эпидемии - ВОЗ

Коэффициент распространенности туберкулеза в мире рос на 0,4 процента ежегодно в последнее десятилетие двадцатого века, однако в 2000-2013 годах снижался со скоростью 1,3 процента. Главную роль тут сыграли страны Восточной и Южной Азии, где смертность от этой болезни сократилась на 5 процентов. Борьба против ВИЧ принесла свои плоды и здесь: быстрее всего смертность от туберкулеза снижается среди граждан с отрицательным диагнозом ВИЧ.

Малярия активно усиливалась в мире с 1990 года, и пик смертности был достигнут к 2003-2004 годам: 232 миллиона зараженных и 1,2 миллиона смертей (по сравнению с 888,000 в 1990 году), главным образом в Африке южнее Сахары. Сейчас мир вернулся к показателям начала 1990-х — и даже ниже: 855,000 смертей в 2013 году. Главным препятствием в борьбе с этим заболеванием остается трудность ранней диагностики малярии.

В заключении исследователи отмечают, что, при всех поводах для радости, от ВИЧ, туберкулеза и малярии до сих пор умирает примерно 3 миллиона человек в год. Врачам, властям и неправительственным организациям следует приложить еще больше усилий для борьбы с болезнями, в противном случае описанные положительные тенденции могут замедлиться или даже обратиться вспять.