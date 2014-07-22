Кэмерон осудил решение Франции поставить в Россию «Мистрали»

По словам британского премьера, исполнение этого заказа было бы немыслимо для его страны после того, как над территорией Украины был сбит малазийский самолет, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопрос о том, что Франция не собирается отказываться от контракта с Россией на сумму 1,2 миллиарда евро, Кэмерон заявил: «Откровенно говоря, в нашей стране было бы немыслимо исполнить контракт, подобный тому, что есть у французов».

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«Однако мы должны продолжать давление вместе со всеми нашими партнерами, чтобы показать, что мы не можем продолжать работать в обычном режиме со страной, которая действует подобным образом», – сказал он.