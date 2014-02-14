В Тель-Авиве задержали вылет украинского лайнера из-за чеки от гранаты

В израильском аэропорту имени Бен Гуриона в Тель-Авиве задержали вылет украинского самолета после того, как на борту лайнера обнаружили чеку от гранаты. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

Всех пассажиров рейса эвакуировали для проведения проверки. Специалисты службы безопасности не нашли взрывных устройств и позволили самолету вылететь в Киев, уточняет агентство «Курсор-инфо». Чеку в салоне самолета обнаружил один из пассажиров.

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В сообщении не уточняется, какой именно рейс был эвакуирован и проверен. Утром 14 февраля из Тель-Авива в Киев должен был отправиться только один лайнер компании «Международные авиалинии Украины». На сайте киевского аэропорта «Борисполь» сообщается, что он прибудет с опозданием на три часа.