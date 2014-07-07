В Нигерии более 60 женщин сбежали из плена исламистов

Сообщается, что около 63 женщин и девочек уже попали домой. Неизвестно, входили ли пленницы в число похищенных в апреле, передает Лента.ру.

Как предполагается, ранее они были похищены членами радикальной группировки «Боко Харам» на северо-востоке страны. Исламисты в пятницу, 4 июля, совершили нападение в городе Дамбоа. Между ними и армией завязался бой, в результате которого силовики отбили атаку и убили более 50 мятежников.Читайте такжеБоевики расстреляли полсотни студентов колледжа в Нигерии

В начале апреля в Шибоке члены «Боко Харам» похитили 276 девочек, а затем пообещали продать их в рабство или насильно выдать замуж. Власти страны развернули масштабную поисковую операцию.

«Боко Харам» — радикальная исламистская группировка,выступающая за введение шариата на всей территории Нигерии и борьбу с западным влиянием. В прошлом исламисты избирали своими целями военные объекты и представительства правоохранительных органов, однако в последнее время их жертвами все чаще становятся лидеры религиозных общин и мирные жители. Группировка стоит за большей частью терактов, совершаемых в Нигерии.

ООН включила «Боко Харам» в список террористических организаций.