У берегов Норвегии затонуло прогулочное судно: погиб 1 человек

Инцидент произошел в воскресенье днем. Норвежские поисково-спасательные службы получили сигнал бедствия примерно в 13.00 по местному времени (14.00 кск), после чего к месту инцидента на помощь пострадавшим были направлены восемь катеров с медиками на борту, а также вертолет, пишет РИА Новости со ссылкой на портал The Local.

Сообщается, что пятеро пассажиров затонувшего судна в скором времени были вытащены из воды и подняты на борт корабля "Barents Explorer". По данным портала, к моменту прибытия спасателей один человек погиб, им стал 59-летний шведский турист из города Гётеборг. Причины его гибели выясняются.

В настоящее время полиция пытается установить обстоятельства происшествия, в том числе возможные причины аварии судна.