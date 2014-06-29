Опрос: более 70% японцев опасаются, что страну втянут в войну

Опасения, что Япония может быть втянута в войну или международный конфликт после того, как правительство страны примет решение о возможности применения права на коллективную самооборону, разделяет 71% жителей этой страны, таковы данные опроса, проведенного газетой "Майнити", сообщает РИА Новости.

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Только 19% заявили, что не видят опасности для Японии, если добровольный отказ от права применения сил самообороны для защиты союзников, декларированный с 1980-х годов, будет пересмотрен.

Согласно майскому опросу общественного мнения, 54% опрошенных выступили против пересмотра и 39% — за. Издание отмечает, что чем больше внимания уделяется в обществе этому вопросу, тем больше растет число противников пересмотра.

Даже среди сторонников пересмотра 74% выступают за то, чтобы применение Японией своего права на коллективную самооборону носило ограниченный характер, и только 20% выступили за то, чтобы Япония могла применять это право в полном объеме.

Опрос проводился 27-28 июня.

Как ожидается, решение о том, что Япония может применять право на коллективную самооборону, будет принято правительством страны во вторник.

Япония, как и другие страны в соответствии с 51-й статьей Устава ООН обладает правом коллективной самообороны, которое означает возможность применения своих вооруженных сил для защиты союзников. Однако с 1981 года решением правительства о том, что "применение права на коллективную самооборону является превышением рамок оговоренного 9-й статьей Конституции права на самооборону", Япония фактически добровольно отказывалась от этого права. Правительство Сндзо Абэ считает, что такая трактовка права на самооборону не соответствует реалиям сегодняшнего дня, и намерено разрешить применение сил самообороны для защиты союзников.