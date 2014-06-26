В интернете презентовали фильм об оппозиции в РФ

Главными действующими персонажами ленты являются известные оппозиционеры, в частности Алексей Навальный, Ксения Собчак, Илья Яшин, Сергей Удальцов и Илья Пономарев.

Документальный фильм был по-разному принят самими участниками протестных событий. Так, писатель Борис Акунин написал в Facebook, что «Срок» является «этюдом в жанре падающего подтолкни, упавшего дотопчи». А по словам журналистки Натальи Геворкян, «смонтированный почти на полтора часа полнометражный докфильм "Срок" не понравится и большинству героев фильма, и тем, кто остался за кадром».

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Ранее авторы фильма, Алексей Пивоваров, Александр Расторгуев и Павел Костомаров сообщали, что их работа не является летописью протестов и посвящена только фиксации мыслей и эмоций лидеров оппозиции.

Мировая премьера «Срока» состоится на 49-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, который пройдет 4-12 июля 2014 года. «Срок» будет единственной российской лентой в документальной программе киносмотра.

Фрагменты из будущего фильма выкладывались в сети с мая 2012-го, с конца того же года видеоролики от создателей проекта стали появляться на сайте «Лента.ру». В первом эпизоде проекта демонстрировалось задержание Алексея Навального на Болотной площади 6 мая.

На данный момент фильм не доступен украинским пользователям. Возможно, доступ к нему автора откроют позже.