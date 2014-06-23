Получасовая поломка Facebook обошлась компании в $500 тысяч

К такому выводу пришли аналитики Forbes, которые подсчитали убытки компании, основываясь на данных о выручке Facebook за I квартал этого года, которая составила $2,5 млрд, передает ТСН.ua.

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Учитывая общее финансовое благополучие компании, которая лишь за прошлый год потратила $20 млрд на приобретение стартапов, такой сбой, скорее всего, не отобразится на ее капиталах.

Сам сбой 19 числа стал первой поломкой социальной сети в этом году, ранее Facebook уходил на 3 часа в оффлайн в 2013 году. Сама компания не сообщила подробностей о сбое, сославшись на технические проблемы.