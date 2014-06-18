Премьер Шотландии встретился с украинской общиной, возмущенной его восторгом Путиным

Встречу провели после того, как украинцы заявили, что "обижены, смущены и расстроены" высказываниями Салмонда о Путине, передает издание Herald Scotland.

Ранее шотландский премьер рассказал в интервью, что восхищается "некоторыми аспектами" российского президента.

После выражение негодования местным Объединением украинцев Салмонд провел личные встречи с членами общины и консулом Михаилом Осначем в резиденции шотландского правительства.

Читайте такжеУкраинцы Италии создали Римскую сотню, готовую воевать за Украину"Сегодняшняя встреча с членами украинской общины Шотландии была теплой и конструктивной. Я снова повторил, что позиция шотландского правительства - поддержка и солидарность с народом Украины, так же как сочувствие тем украинцам в Шотландии, кто переживает за свои семьи и друзей дома", - рассказал Салмонд после встречи.

Также он напомнил, что написал письмо новоизбранному президенту Украины Петру Порошенко, и что "шотландское правительство дало четко понять, что не приемлет никаких попыток разделить Украину и призывает Россию воздержаться от военных действий".