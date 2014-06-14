В сенате США предлагают ввести новые санкции против России

Об этом говорится в заявлении сенатора, распространенном в Вашингтоне в пятницу, передает Радио Свобода.

В частности, предлагается ввести санкции в отношении лиц, работающих в отраслях экономики России, таких как финансовые услуги, энергетика, металлы и добыча полезных ископаемых, машиностроение и оборона, и связанных с ними отраслях. Председатель сенатского комитета считает, что если предоставить американским фирмам необходимое время на свертывание своих дел в России, США смогут увидеть искренние шаги со стороны России по прекращению конфликта, не вызывая при этом серьезного нарушения бизнес-интересов США.

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По оценке сенатора, президент России Владимир Путин "продолжает подстрекать, поддерживать и набирать группы нерегулярных воинских формирований, которые атакуют силы безопасности Украины". Кроме того, по мнению сенатора, введение из России танков через границу Украины представляет собой значительный факт эскалации конфликта, который не может быть проигнорирован международным сообществом.

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На его взгляд, если Путин не столкнется с сильными сдерживающими мерами, он не перестанет поддерживать повстанцев, занимающих все большую и большую украинскую территорию вдоль границы с Россией. Он будет по-прежнему стремиться к тому, чтобы украинское правительство не смогло стабилизировать ситуацию или удовлетворить насущные потребности украинской общественности.

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Предложения сформулированы в письме президенту США Бараку Обаме, которое сенатор Менендез подготовил по итогам слушаний в сенатском комитете по Украине, состоявшимися несколько дней назад.





