В Южной Осетии проходят парламентские выборы

В Южной Осетии сегодня проходят выборы в парламент самопровозглашенной республики, сообщает Радио Свобода.

Будут избраны на пять лет 34 депутата парламента Южной Осетии, который формируется по пропорциональной системе. Первые официальные результаты выборов ЦИК предоставит вечером после закрытия участков.

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В выборах принимают участие девять политических партий.

По информации КГБ Южной Осетии, 7 и 8 июня граница самопровозглашенной республики с Грузией будет закрыта в рамках повышенных мер безопасности.