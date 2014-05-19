МКС сможет работать и без России - NASA

Об этом заявил глава NASA Чарльз Болден в Берлине, передает Радио Свобода.

Это был ответ Бодена на заявление вице-премьера России Дмитрия Рогозина, что после 2020 года Россия не планирует использовать МКС и американская часть в Международной космической станции не сможет функционировать без участия России.

Чарльз Болден отмечает, что МКС функционирует при участии США, России, Японии, Европы и Канады.

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По его словам, NASA ожидает, что в 2017 году астронавтов начнут запускать и частные компании.

В разгар напряженности между Москвой Вашингтоном через российскую агрессию в Украине, Рогозин заявил, что Россия обеспокоена относительно продолжения сотрудничества в сфере высоких технологий «ненадежным партнером», который «все политизирует».