Сенат США рассмотрит проект закона об эмбарго на российское оружие

Документ получил название "Акт о введении эмбарго на российские вооружения 2014", сообщает ИТАР-ТАСС.

Авторы законопроекта - сенаторы Дэн Коутс, Джон Корнин и Ричард Блументал - отмечают, что их цель - усилить давление на Россию в свете последних событий на Украине. Выдвинутая ими инициатива также запрещает заключение контрактов с любыми американскими или иностранными компаниями, сотрудничающими с российским экспортером вооружений.

Читайте такжеСМИ: третья степень санкций ЕС и США нацелен на российские газ и угольАмериканские законодатели уже не раз предлагали ввести санкции против госкомпании РФ, занимающейся экспортом вооружений, которую они обвиняют в поставках оружия в Сирию и Иран.

"Эта конкретная экономическая санкция нанесет серьезный урон российским интересам без ущерба американской экономике", - сказал один из авторов проекта сенатор Коутс.