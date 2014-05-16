Керри пригрозил России масштабными санкциями за срыв выборов в Украине

Об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри на пресс-конференции в Лондоне, пишет ZN,UA.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия ответственна за действия сепаратистов в Восточной Украине, Керри отметил, что Россия пострадает от санкций, в случае если ее "сторонники" помешают проведению выборов 25 мая.

"Если Россия или ее "сторонники" сорвут выборы и встанут на пути украинского народа, пытающегося проголосовать, мы применим дополнительные санкции", - сказал Керри.

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"Я не буду вдаваться в детали, какие именно санкции мы наложим. Все, что я могу сейчас сказать, что эти санкции будут эффективны. Они окажут влияние на того, в отношении кого они будут применены. Однако я надеюсь, что Россия присоединится к нам и поддержит голосование, заставит пророссийских сепаратистов работать в рамках процесса, который сама Россия некогда поддержала", - заявил Керри.