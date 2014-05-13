Каждый второй россиянин боится стать жертвой пыток полиции - опрос

Как сообщили УНИАН в российском офисе Amnesty International, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в России по заказу этой международной правозащитной организации в рамках всемирной кампании «Остановить пытки!».

«Опрос красноречиво свидетельствует, что россияне опасаются пыток. По сути, это серьезное обвинение, выдвинутое в адрес российской власти, которая неспособна справиться с поголовной практикой применения пыток в стране», - заявил глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.

«В России негуманное обращение с заключенными и содержания под стражей в бесчеловечных условиях остаются распространенной практикой. Причем пытки нередко используются для получения показаний. Виновные в пытках полицейские пользуются практически полной безнаказанностью, поскольку внутренние расследования ведутся структурами, на самом деле не заинтересованными в расследовании правонарушений со стороны полиции. Особой группой риска являются подозреваемые в участии в незаконных вооруженных формированиях на Северном Кавказе», - добавил он.

Отмечается, что результаты опроса россиян является частью всемирного исследования об отношении к пыткам, который Amnesty International провела в 21 стране по всему миру. Процент россиян, которые боятся пыток, немного превышает среднее значение для всех стран.

Общемировые результаты исследования таковы: подавляющее большинство (82%) уверены, что должно существовать определенное законодательство, которое запрещает пытки. Однако, более трети опрошенных (36%) все еще считают, что применение пыток при определенных обстоятельствах может быть оправдано.

Читайте такжеУкраина за последние годы стала постсоветским лидером по пыткам - Amnesty International«Результаты этого всемирного опроса впечатляющие: почти половина опрошенных боятся пыток и чувствуют личную незащищенность. Подавляющее большинство людей уверены, что должны быть четкие и недвусмысленные правила, которые запрещают пытки, и в то же время более трети опрошенных по-прежнему считают, что применение пыток может быть оправдано при определенных обстоятельствах. Мы видим всемирную общественную поддержку действий, направленных на предотвращение пыток», - заявила директор GlobeScan Каролина Холм.

Отмечается, что последние пять лет Amnesty International сообщила о применении пыток и других видов жестокого обращения в 141 стране, на всех континентах - практически в каждой стране, где работает эта старая, независимая ни от одного правительства правозащитная организация. Скрытный характер пыток заставляет предполагать, что в действительности число стран, где существуют пытки, значительно больше.

В 1984 году была принята Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. За прошедшие годы 155 стран ратифицировали этот документ. В 142 странах из них Amnesty International проводит исследования. В 2014 году, по данным организации, по крайней мере, 79 стран с 142 практикуют пытки. Это более чем половина из числа стран, ратифицировавших Конвенцию.

Еще 32 страны - члены ООН не приняли Конвенцию, хотя всемирный запрет на применение пыток обязывает их подписать ее.