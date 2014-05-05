Чешские СМИ сообщают о разоблачении в стране ячейки российских неонацистов

Об этом сообщает Радио Прага.

Пятерым задержанным были предъявлены обвинения. Они подозреваются в создании, поддержке и пропаганде движения неонацистской направленности, что призывает к ущемлению прав и свобод личности.

Обвиняемым грозит пять лет лишения свободы, подтвердила чешскому агентству ЧТК пресс-секретарь пражской полиции Андреа Зоулова.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что не хотел бы, чтобы Россия начала "защищать" россиян в Карловых Варах, как сделала это в Крыму.

Сейчас Россия дестабилизирует обстановку в восточных и южных регионах Украины, опираясь, кроме военных диверсантов и разведчиков, на неонацистские, неофашистские и националистические пророссийские группировки (партия "Родина", Боротьба, различные объединения "казаков" и др.).