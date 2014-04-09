Чехи не хотят, чтобы Россия защищала свое меньшинство в Карловых Варах - президент Земан

Об этом он заявил сегодня в интервью ČTK (Чешскому телеграфному агентству), сообщает Радио Свобода.

В частности, чешский президент отметил, что использование потребностей нацменьшинств может «привести к цепной реакции». Если идти этим путем, то «тогда также и русские могли бы требовать защитить их граждан в Карловых Варах, а этого, наверное, никто из нас не хотел бы», сказал Милош Земан.

Чешский политик также подчеркнул, что о ситуации в Украине будет говорить с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фоґом Расмуссеном, который посетит Прагу завтра. Милош Земан убежден, что в случае дальнейшего военного вмешательства России на территорию Украины войска НАТО должны были бы действовать.

«Думаю, что одно дело - это оккупация Крыма, который никогда Украине не принадлежал, и совсем другое - вторжение на территорию суверенного государства», - отметил Милош Земан.

Чешский президент является сторонником позиции, что федерализация Украины по образцу Германии или Швейцарии может быть путем к решению политического кризиса.

Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. По мнению ПАСЕ, ни один из аргументов, которые используются Россией для оправдания своих действий, не основан на реальных фактах.

Также в ассамблее называют «референдум» о присоединении к России, состоявшегося 16 марта в Крыму, таким, что противоречит как крымской, так и украинской Конституции, а также выражают беспокойство по поводу большой концентрации российских военных на границе с Украиной.