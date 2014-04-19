Спичрайтер президента Франции ушел в отставку из-за роскоши
04:06, 19 апреля 2014Мир
1 0
Помощник президента Франции Франсуа Олланда ушел в отставку в связи с обвинениями в конфликте интересов и использовании служебного положения в личных целях
Морелле обвинили в использовании своего служебного положения в личных целях / © MAXPPP
Акилино Морелле (Aquilino Morelle) возглавлял в Елисейском дворце управление по связям с общественностью, сообщает Интерфакс.
Именно он писал большинство текстов выступлений для французского президента.
Ранее французские СМИ обвинили Морелле в том, что во время работы в министерстве по социальным вопросам он лоббировал интересы крупных фармацевтических компаний, не имея на то разрешения.
Также помощника Олланда обвинили в использовании своего служебного положения в личных целях.
Сообщения о его жизни "на широкую ногу" в период ужесточения расходов правительства вызвали возмущение среди французов.
Морелле решил уйти в отставку, чтобы отстаивать свою невиновность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter