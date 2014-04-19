Спичрайтер президента Франции ушел в отставку из-за роскоши

04:06, 19 апреля 2014
Мир
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Помощник президента Франции Франсуа Олланда ушел в отставку в связи с обвинениями в конфликте интересов и использовании служебного положения в личных целях

Морелле / © MAXPPP

Акилино Морелле (Aquilino Morelle) возглавлял в Елисейском дворце управление по связям с общественностью, сообщает Интерфакс.

Именно он писал большинство текстов выступлений для французского президента.

Ранее французские СМИ обвинили Морелле в том, что во время работы в министерстве по социальным вопросам он лоббировал интересы крупных фармацевтических компаний, не имея на то разрешения.

Также помощника Олланда обвинили в использовании своего служебного положения в личных целях.

Сообщения о его жизни "на широкую ногу" в период ужесточения расходов правительства вызвали возмущение среди французов.

Морелле решил уйти в отставку, чтобы отстаивать свою невиновность.

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