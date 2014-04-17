Путин предлагает «не горячиться» с вопросом присоединение Аляски к России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

Путину процитировали вопрос пенсионерки Фаины Ивановны: «Скажите, есть ли в планах присоединение Аляски к России? Были бы очень рады. Спасибо».

«Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска? Кстати, Аляска была продана где-то в XIX веке, Луизиана была продана французами примерно в это же время Американским Соединенным Штатам. Тысячи квадратных километров были проданы за 7,2 млн долларов, правда, золотом», - ответил Путин.

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«Сейчас эквивалент можно посчитать, конечно, но – недорого. У нас северная страна, 70% нашей территории сегодня относится к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска – это разве Южное полушарие? Тоже холодно там. Давайте не будем горячиться, ладно?», - сказал он и добавил: «Придётся им там «северные» платить! Понимаете? Надо подсчитать бюджетные расходы».

Также Путин добавил, что знает, что сейчас Аляску называют «Айс-Крым».