В Венгрии проходят парламентские выборы

Согласно социологическим опросам, проведенным накануне выборов, наибольшие шансы на победу имеет права партия «ФИДЕС», которую представляет действующий премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Радио Свобода.

На второе место в парламентских избирательных гонках претендуют или оппозиционный альянс левоцентристов во главе с Социалистической партией, или ультраправая партия «Йоббик». Представители этой партии, в частности евродепутат Бейла Ковач, присутствовали на «референдуме» 16 марта в Крыму в качестве наблюдателей и признали его законным.

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На выборах 2010 года Виктор Орбан и его сторонники победили с преимуществом в две трети голосов.

Оппозиция обвиняет нынешнего главу правительства в ограничениях гражданских свобод, наступлении на свободу слова, изменениях Конституции, которые противоречат нормам ЕС.