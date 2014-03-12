Деятели культуры РФ поддержали политику Путина по Украине и Крыму

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

Деятели культуры замечают, что "в дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников", они не могут быть "равнодушными наблюдателями с холодным сердцем".

Подписавшие письмо уверены, что "наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда".

Деятели культуры хотят, чтобы "общность наших народов и наших культур имела прочное будущее". На данный момент письмо подписали 85 человек. В Минкультуры отмечают, что список остается открытым. Присоединиться к нему можно, обратившись в пресс-службу ведомства.

Свои подписи под письмом поставили Ирина Антонова, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Алексей Баталов, Юрий Башмет, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Валерий Гергиев, Лев Лещенко, Олег Табаков, Геннадий Хазанов, Николай Цискаридзе, Олег Газманов и многие другие.