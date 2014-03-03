В МИД России не понимают, почему страны G-7 отказались от участия в саммите в Сочи

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, текстом которого располагает УНИАН.

«В связи с известным заявлением ряда участников «Группы восьми» отмечаем, что решение приостановить работу в рамках программы российского председательства в данной международной структуре ничем не мотивировано», - говорится в сообщении.

«Оно не только политически ущербно, но и противоречит принципам конструктивного взаимодействия в этом формате, ориентированного на использование совокупного потенциала «Группы восьми» в интересах развития, глобальной стабильности, а также борьбы с трансграничными вызовами и угрозами», - заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте такжеБольшая Семерка осудила действия России в Крыму

В МИД утверждают, что приостановка работы в рамках программы российского председательства наносит ущерб не только самим странам «Группы восьми», но и всему международному сообществу, поскольку «в российские приоритеты входят действительно злободневные для всего мира вопросы. Тем большее сожаление вызывает отказ партнеров участвовать в открывшейся сегодня в Москве и встреченной с большим интересом Международной конференции по противодействию радикализации общественных настроений, питающей терроризм. Что касается развития событий в Украине и вокруг нее, то с российской стороны неоднократно давались необходимые разъяснения по различным каналам и на всех уровнях. Рекомендуем коллегам по «Группе восьми» их внимательно изучить. Выражаем надежду, что вместо превалирующих сейчас в некоторых столицах политизированных подходов на первый план все-таки выйдет готовность руководствоваться общими интересами и продолжать совместную конструктивную работу в «Группе восьми». Российская сторона к этому готова».

Читайте такжеСША рассматривают все варианты: от санкций до военных действий

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину. С 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков начали блокировать и захватывать военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.

2 марта Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о необходимости полностью исключить использование вооруженных сил России в ходе урегулирования внутриполитического кризиса в Украине, так как решение Совета федерации о вводе войск принято на основании ложной информации. В частности подчеркивается, что информация о нападениях, беспорядках и убийствах на территории Крыма недостоверна и преувеличена. По свидетельству находящегося в Крыму члена СПЧ Андрея Юрова, жертв и раненых среди мирного населения и военнослужащих, о которых говорилось на заседании Совета федерации, в последние два дня не было.

Также эту информацию опровергал генконсул России в Симферополе.

3 марта страны "Большой семерки" в совместном заявлении осудили вторжение России на территорию Украины и отменили подготовку к саммиту "Большой восьмерки" в Сочи, запланированному на июнь.

"Мы, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также президент ЕС и президент Еврокомиссии, совместно осуждаем очевидное нарушение Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении "Большой семерки".