Канада отозвала посла из России и приостановила подготовку к саммиту G8

Об этом передает в ночь на воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на заявление премьер-министра Стивена Харпера, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по словам канадского премьера, Канада вслед за США приостанавливает подготовку к саммиту «Большой восьмерки» в российском Сочи.

«Канада приостановила свое участие в подготовке к саммиту G8, в настоящее время запланированному в Сочи, а посол Канады в Москве отзывается для консультаций», - заявил Харпер.

Ранее сообщалось, что подготовку к саммиту G8 остановили США.