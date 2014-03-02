Канада отозвала посла из России и приостановила подготовку к саммиту G8
03:25, 02 марта 2014Мир
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МИД Канады в субботу отозвал канадского посла из России для консультаций по ситуации вокруг Украины.
Канада отозвала посла из России / sunhome.ru
Об этом передает в ночь на воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на заявление премьер-министра Стивена Харпера, сообщает РИА Новости.
Кроме того, по словам канадского премьера, Канада вслед за США приостанавливает подготовку к саммиту «Большой восьмерки» в российском Сочи.
«Канада приостановила свое участие в подготовке к саммиту G8, в настоящее время запланированному в Сочи, а посол Канады в Москве отзывается для консультаций», - заявил Харпер.
Ранее сообщалось, что подготовку к саммиту G8 остановили США.
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