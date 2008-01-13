В Тбилиси прошла одна из самых массовых акций

21:32, 13 января 2008
Мир
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Послезавтра соберутся у здания общественного ТВ

Одна из самых массовых в истории Грузии уличных акций прошла сегодня в центре Тбилиси. Там митинговали сторонники грузинской оппозиции. Их главное требование – проведение второго тура президентских выборов, победу, на которых, по официальным данным, одержал Михаил Саакашвили.

Фото Reuters

Следующая массовая акция протеста пройдет в Тбилиси послезавтра. Сторонники оппозиции планируют провести митинг у здания общественного телевидения Грузии.

Эхо Москвы

 

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