В Тбилиси прошла одна из самых массовых акций
21:32, 13 января 2008Мир
1251
Послезавтра соберутся у здания общественного ТВ
Одна из самых массовых в истории Грузии уличных акций прошла сегодня в центре Тбилиси. Там митинговали сторонники грузинской оппозиции. Их главное требование – проведение второго тура президентских выборов, победу, на которых, по официальным данным, одержал Михаил Саакашвили.
|Фото Reuters
Следующая массовая акция протеста пройдет в Тбилиси послезавтра. Сторонники оппозиции планируют провести митинг у здания общественного телевидения Грузии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter