В Тбилиси прошла одна из самых массовых акций

Одна из самых массовых в истории Грузии уличных акций прошла сегодня в центре Тбилиси. Там митинговали сторонники грузинской оппозиции. Их главное требование – проведение второго тура президентских выборов, победу, на которых, по официальным данным, одержал Михаил Саакашвили.

Следующая массовая акция протеста пройдет в Тбилиси послезавтра. Сторонники оппозиции планируют провести митинг у здания общественного телевидения Грузии.

Эхо Москвы