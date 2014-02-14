Экс-конгрессмен США призвал помиловать Сноудена

Бывший американский конгрессмен Рон Пол (Ronald Ernest "Ron" Paul) призвал граждан подписать размещенную на его официальном сайте петицию с требованием помиловать бывшего агента спецслужб США Эдварда Сноудена, раскрывшего секретную информацию АНБ, сообщает РИА Новости.

«Эдвард Сноуден пожертвовал своим гражданством, источником дохода и свободой, раскрыв мировую шпионскую программу АНБ. Благодаря отважным действиям одного человека, американцы теперь знают о вопиющих действиях правительства по шпионажу за ними», - говорится в видеообращении Пола, опубликованном на сайте политика.

Он призвал сторонников подписать петицию, которая предусматривает возвращение Сноудена в США до того, как истечет срок действия предоставленного ему убежища в РФ.

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«Рон Пол требует, чтобы Эдварду Сноудену было предоставлено помилование. Подпишите петицию. Возвратим Эдварда домой», - говорится в заявлении Пола на сайте. В видеообращении Пол отметил, что подписав петицию, вы скажите американскому правительству, что Сноуден заслуживает права приехать домой «без страха быть подвергнутым преследованиям или быть заключенным под стражу».

Пол - известный в США политик. Он работал в конгрессе США с 1997 по 2013 год и участвовал в двух президентских гонках.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня прошлого года находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 года он получил временное убежище в России сроком на год.