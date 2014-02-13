Премьер-министр Италии решил уйти в отставку

Премьер-министр Италии Энрико Летта объявил о намерении подать в отставку и уже проинформировал о своем решении президента, передает РИА Новости.

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"По итогам решений, принятых сегодня руководством Демократической партии, я проинформировал президента республики Джорджо Наполитано о том, что я намерен завтра прийти в Квиринальский дворец с тем, чтобы подать заявление о своей отставке с поста главы Совета министров", - говорится в официальном заявлении премьер-министра Италии.