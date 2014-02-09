Знаменитый путешественник Конюхов прошел на лодке по Тихому океану 3 тысячи миль

Весельная лодка "Тургояк" знаменитого российского путешественника Федора Конюхова прошла по Тихому океану 3 тыс. миль. В пути Конюхов находится уже 48 суток. Он стартовал в декабре 2013 года из чилийского порта Конкон, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на московский экспедиционный штаб путешественника.

Поздним вечером 8 февраля капитан Конюхов рассказал по спутниковому телефону о том, как проходит экспедиция на 9-метровой лодке. "Я передвигаюсь на коленях, ползаю из каюты на палубу и обратно. В полный рост практически не встаю, ходить здесь некуда - длина кокпита (углубленного открытого помещения для гребца - прим.) всего 3 метра".

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Капитан Конюхов также рассказал, что всю минувшую ночь на маршруте шел сильный дождь, он смыл с солнечных батарей "многослойную шубу из морской соли".

По данным Международного общества океанских гребцов, базирующегося в Лондоне и отслеживающего с помощью спутниковой навигации передвижение Федора Конюхова, до австралийского города Брисбена, куда держит путь россиянин, осталось 5 тысяч 71 миля (9 тыс. 392 км).