Около 90 тысяч работников финансовой сферы Голландии дадут клятву честности

Об этом 6 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на главу банковской ассоциации Криса Буйджинка (Chris Buijink), передает Лента.ру

Клятва стала первой инициативой такого рода в Европе.

В январе ее принесли все члены руководящих органов голландских кредитных учреждений. Клятва звучит следующим образом: «Клянусь, что буду делать все от меня зависящее, чтобы сохранить и приумножить доверие к финансовой отрасли. Да поможет мне Бог!». Для атеистов предусмотрен альтернативный вариант. Всего клятву должны принести до 90 тысяч работников финансовой сферы.

Для банкиров, которые нарушат свое торжественное обещание, будут предусмотрены наказания. В частности, их могут занести в особые «черные списки», подвергнуть дисциплинарным взысканиям или приговорить к штрафам. Меры воздействия к клятвопреступникам начнут применяться с 2015 года.

Для выявления нарушителей в голландских банках создадут дисциплинарные комиссии и трибуналы по образцу уже существующих для брокеров и инвестиционных консультантов. Комиссии будут работать только с теми банкирами, которые дали клятву.

Схожее с голландской клятвой обещание дают банкиры в Австралии. Оно является добровольным. В Великобритании пятерка крупнейших финансовых учреждений в 2013 году назначила бывшего главу Британской конфедерации промышленности Ричарда Ламберта ответственным за выработку новых этических стандартов. Он должен завершить свою работу к марту 2014 года.