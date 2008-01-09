Польша потребовала от США гарантий безопасности

Польша согласится на размещение на ее территории элементов американской системы противоракетной обороны только в том случае, если Вашингтон даст стране дополнительные гарантии безопасности. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд ТУСК, сообщает Лента.ру со ссылкой на France Presse.

"До сегодняшнего дня в ходе переговоров, которые вели наши предшественники, Польша не получила гарантий, что американская ПРО повысит уровень безопасности нашей страны", - сказал Д.ТУСК.

Одно из требований Польши - модернизация национальной системы противовоздушной обороны, поскольку появление на территории страны американских военных объектов сделает польское воздушное пространство более уязвимым. Об этом заявил министр обороны Польши Богдан КЛИХ.

В декабре глава российского Генштаба Юрий БАЛУЕВСКИЙ заявил, что старт с польской территории американской противоракеты российская система предупреждения о ракетном нападении может принять за пуск баллистической ракеты, что может спровоцировать ответный удар по району запуска.

На 15 января запланирована первая встреча Б.КЛИХА с главой Пентагона Робертом ГЕЙТСОМ. Премьер Д.ТУСК, со своей стороны, намерен 8 февраля посетить Россию.