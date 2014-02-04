Дубай объявил о введении налога на туристов

В Дубае с 31 марта текущего года решено ввести налог на туристов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Arab News.

Новый налог будет взиматься со всех туристов, проживающих в гостиницах и апартаментах на территории эмирата. В зависимости от типа отеля налог на одного туриста составит от семи до 20 дирхамов (от 1,9 до 5,5 доллара США).

Предполагается, что привлеченные средства будут направлены на развитие туристической отрасли в Дубае. Как указывает Dubai Chronicle, в начале этого года в эмирате с этой целью была создана специальная корпорация Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

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Аналогичный налог уже действует в некоторых крупных городах Европы, наиболее популярных у туристов: например в в Берлине, Риме, Флоренции, Барселоне. В 2013 году ввести подобный сбор предложили в Таиланде.

В 2013 году число туристов, посетивших Дубай, превысило десять миллионов человек. К 2020 году власти эмирата намерены увеличить число туристов до 20 миллионов.