США намерены расширить полномочия армии и ЦРУ в Пакистане

Соединенные Штаты хотят расширить полномочия армии и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Пакистане. Эта идея появилась после того, как данные разведки показали, что террористические группировки "Аль Каида" и "Талибан" намерены наращивать свои усилия для дестабилизации ситуации в стране, передает Reuters со ссылкой на американские СМИ, цитирующие анонимные источники в администрации США.

По сообщениям американских СМИ, этот вопрос уже обсуждался на специальной встрече вице-президента США Дика Чейни, госсекретаря Кондолизы Райс и ключевых советников президента США по национальной безопасности. Вашингтон обеспокоен тем, что экстремисты, для которых главным объектом долгое время оставался Афганистан, могут переключить внимание на соседний Пакистан, обладающий ядерным оружием.

Напряженность в Пакистане усилилась в последнее время после убийства лидера оппозиции Беназир Бхутто. Избирательная комиссия Пакистана приняла решение перенести парламентские выборы с 8 января на 18 февраля 2008 г.