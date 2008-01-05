В Грузии завершились выборы президента

По данным неправительственной организации "Справедливые выборы", явка избирателей за три часа до окончания голосования составила 46 процентов, - сообщает Радио Свобода

Избирательные участки работали также в Кодорском ущелье Абхазии и некоторых районах Южной Осетии.

Оппозиция заявляет о грубых нарушениях в ходе голосования в отдельных регионах страны.

Власти Грузии информацию о массовых нарушениях опровергают.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили и представитель оппозиционной коалиции Леван Гачечиладзе.