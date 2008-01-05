В Грузии завершились выборы президента
18:22, 05 января 2008Мир
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Явка за три часа до окончания голосования составила 46%
|Выборы в Грузии. Фото АР
Избирательные участки работали также в Кодорском ущелье Абхазии и некоторых районах Южной Осетии.
Оппозиция заявляет о грубых нарушениях в ходе голосования в отдельных регионах страны.
Власти Грузии информацию о массовых нарушениях опровергают.
На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили и представитель оппозиционной коалиции Леван Гачечиладзе.
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