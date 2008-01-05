Оппозиция сообщает о нарушениях на выборах президента Грузии

В Грузии оппозиция сообщает о нарушениях в ходе президентских выборов.

По данным избирательных штабов оппозиционных кандидатов, некоторые наблюдатели от партий не смогли попасть на участки. В одном из сел Цагерского района на западе Грузии избиратели голосовали без документов. В Тбилиси одни и те же избиратели проголосовали сразу на нескольких участках. Сообщается также о нападении на активистов штаба кандидата от объединенной оппозиции Левана Гачечиладзе.

В Центризбиркоме Грузии опровергли информацию о серьезных нарушениях.

На пост главы государства претендуют 7 кандидатов.

Радио Свобода