Оппозиция сообщает о нарушениях на выборах президента Грузии
12:40, 05 января 2008Мир
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ЦИК говорит, ничего серьезного
В Грузии оппозиция сообщает о нарушениях в ходе президентских выборов.
По данным избирательных штабов оппозиционных кандидатов, некоторые наблюдатели от партий не смогли попасть на участки. В одном из сел Цагерского района на западе Грузии избиратели голосовали без документов. В Тбилиси одни и те же избиратели проголосовали сразу на нескольких участках. Сообщается также о нападении на активистов штаба кандидата от объединенной оппозиции Левана Гачечиладзе.
В Центризбиркоме Грузии опровергли информацию о серьезных нарушениях.
На пост главы государства претендуют 7 кандидатов.
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