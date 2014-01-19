В Швеции поезд сбил 48 северных оленей

Об сообщает Lenta.ru со ссылкой на британскую газету The Independent и агентство Agence France-Presse.

Инцидент произошел в субботу, 11 января, неподалеку от деревни Каитум (Kaitum). Олени, оказавшиеся на пути поезда, попытались убежать от него прямо по рельсам. Как пояснил представитель транспортной компании Фредрик Розендаль (Fredrik Rosendahl), такое поведение типично для северных оленей.

«Если вы попытаетесь преследовать оленя на автомобиле, он будет все время бежать перед машиной, не пытаясь свернуть в сторону, — сказал Розендаль. — Представьте, что случается, если на месте автомобиля оказывается поезд, которому нужно не менее километра, чтобы остановиться». Один из очевидцев произошедшего, местный фермер Ингмар Блинд (Ingmar Blind) констатировал, что зрелище было «не слишком приятным».

Лапландские фермеры уже жаловались ранее на поезда, число которых с каждым годом увеличивается. Один из них сравнил скоростной поезд с мясорубкой после того, как в 2012 году состав сбил сразу 200 оленей, оказавшихся у него на пути.